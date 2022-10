Caserta, formula internazionale per Boreale. Citato con 2 tazzine e 2 chicchi nella guida bar Gambero Rosso

CASERTA – Ha aperto i battenti appena 15 mesi fa, ma è stato già annoverato fra i locali della prestigiosa guida Bar d’Italia del Gambero Rosso giunta alla 23ma edizione. Citato con 2 tazzine e 2 chicchi, Boreale è un locale dalla formula internazionale inaugurato a luglio dello scorso anno dal giovane imprenditore Nicola Ferraro che con la sua famiglia gestisce altri locali di rilievo come Tre Farine.

«Lungo l’immenso vialone che porta alla Reggia di Caserta – si legge nella recensione di Gambero Rosso – da poco più di un anno è nato questo bellissimo poliedrico locale dall’animo internazionale, insieme bar, bistrot lounge bar e ristorante, che colpisce per la cura dei dettagli degli ampi spazi esterni ed interni, arredati con stile, tanti bonsai, luci giuste e in sottofondo musica rilassante. L’offerta copre tutto l’arco della giornata: a colazione trovate i dolci di una rinomata pasticceria della zona, accompagnati da un espresso molto aromatico e cappuccini dalla schiuma montata a mestiere. Varia inoltre la scelta di tè caldi e freddi e succhi fatti al momento. A pranzo, tanti piatti veloci ma ben eseguiti, e ci si può fermare anche a cena. Invidiabile la selezione di cocktail nella drink list, articolata e strutturata, ideale per un aperitivo servito con gustosi stuzzichini classici, o per un after dinner fino a tarda sera. Il personale è gentile».