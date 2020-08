Caserta. Galleria della variante chiusa fino al 15 Novembre per lavori

CASERTA– Per lavori di implementazione e potenziamento dell’impianto antincendio all’interno della galleria “Parco della Reggia”, situata lungo la statale 700, a partire da lunedì 31 agosto e fino al 15 novembre, si rendono necessarie interdizioni al transito – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo – ad eccezione delle notti dei giorni festivi.

In particolare, il cantiere e la conseguente interdizione al transito non sarà attivo nelle notti di sabato su domenica e nelle notti di domenica su lunedì, salvo, per quest’ultima notte, una diversa rimodulazione delle attività da parte dell’impresa esecutrice per consentire eventualmente, ove tecnicamente possibile, un’accelerazione sui tempi di ultimazione dei lavori.

Tempi e modalità d’esecuzione dell’intervento sono state preventivamente comunicate da Anas durante un Comitato Operativo per la Viabilità con Forze dell’Ordine locali; successivamente i percorsi alternativi definitivi – differenziati per i mezzi di massa fino a 3,5 tonnellate e mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate – sono stati stabiliti congiuntamente con la Polizia Municipale di Caserta così come segue:

Viabilità alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate:

Direzione Maddaloni: via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione

via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale);

Direzione Santa Maria Capua Vetere: via Cappuccini, piazza della Rimembranza

(cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove



Viabilità alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate:

Direzione Maddaloni: uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7

Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada

A1 – Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700 – svincolo Maddaloni;

Direzione Santa Maria Capua Vetere: SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione

autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua

Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.