Caserta.Gravi danni per il maltempo (VIDEO)

Di Linda Rea

Come previsto dall’allerta meteo arancione in Campania, violenti temporali si sono verificati anche a Caserta.

In diverse strade le fognature non sono riuscite a reggere la violenza della pioggia, provocando allagamenti e di conseguenza traffico in tilt per tutta la città.

La furia della pioggia e del vento hanno fatto crollare un albero su auto parcheggiata in via Ferrarecce e, durante l’orario di uscita dei ragazzi dalle scuole, risultava impossibile raggiungerli se non a nuoto, come dimostra l’auto in foto nel sottopasso di viale Lincoln, completamente sommersa dall’acqua.

Insomma, a volte, sembra che bastino due gocce d’acqua per bloccare Caserta, ma oggi di acqua se n’è vista anche troppa.

Del resto “senza un temporale di tanto in tanto, come faremmo ad apprezzare i giorni di sole?”

(Kevin Alan Milne)