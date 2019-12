Caserta. il Centro-Destra in coro , chi vota il bilancio è fuori da ogni nostro progetto futuro. Gianluca Iannucci PSI ,è terrorismo politico

Caserta. Nei giorni scorsi ,il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca( Forza Italia) insieme ai coordinatori provinciali Salvatore Mastroianni (lega) , Enzo Pagano ( Fratelli D’ Italia) e Giovanni Schiappa ( Cambiamo) hanno preparato una nota stampa dove ,senza mezzi termini, hanno ufficialmente annunciato che il centro-destra boccia il bilancio della Giunta Marino.

Il prossimo consiglio comunale- si legge nella nota- servirà a capire chi vuole lavorare seriamente per creare un’ alternativa credibile a questa amministrazione , oppure chi vuole continuare a lavorare , male e a fianco di Carlo Marino per una città diventata invivibile.Non sono ammessi atteggiamenti ambigui chi decide di votare il bilancio,si legge alla fine della lettera,è fuori da ogni progetto futuro del centro-destra.

Nel documento non sono stati fatti nomi ma è chiaro che ,difronte a questa presa di posizione da parte dei coordinatori provinciali , i consiglieri comunali che per anni sono stati parte integrante di progetti politici del centro-destra si sono sentiti chiamati in causa, un paio di nomi su tutti , Domenico Guida e Liliana Trovato.

La nota stampa ha suscitato qualche polemica nei consiglieri comunali di maggioranza , uno su tutti ,Gianluca Iannucci del Partito Socialista il quale ha risposto per le rime: ” la risposta più’ logica alla lettera scritta dai quattro coordinatori provinciali dei partiti del centro-destra- ha dichiarato Iannucci- sarebbe stata quella di dire semplicemente , chi non vota il bilancio è fuori dal centro-sinistra. Fermo restando la stima che provo, personalmente ,per le persone che hanno sottoscritto il documento, non posso fare a meno di costatare le lacune che emergono dalla loro azione politica.

Voglio ricordare – continua il consigliere Iannucci- a Giorgio Magliocca che è stato eletto Presidente della Provincia appena 6 mesi dopo che Carlo Marino è stato eletto Sindaco e che, non sembra che i bilanci della Provincia versino in condizioni migliori di quelli comunali. Ai consiglieri che oggi si lamentano del fatto che molti loro colleghi sono passati da essere persone di centro-destra , a sostenere Carlo Marino e quindi una coalizione di centro-sinistra , voglio ricordare che nel 2014 votarono un bilancio che fu ,successivamente bocciato dalla Corte dei Conti. Mi fa specie che oggi, proprio loro, parlano di tecnicismi su bilanci che dovrebbero sanare anche quella situazione creata da loro e che,ripeto,fu bocciata dalla Corte dei Conti.

E’ inutile nascondersi dietro un dito- conclude Iannucci- questa di Giorgio Magliocca e company è un’ operazione politica o meglio ancora un’ operazione di terrorismo politico, come sempre è accaduto ogni qualvolta che si parla di bilanci. Sono convinto che questo tentativo di destabilizzare non andrà a buon fine e chi ha deciso di supportare l’ amministrazione Marino resterà coerente e voterà per l’ approvazione dei Bilanci.