Caserta. Il Comune affida il campo di calcetto alla parrocchia di Don Antonello

Negli ultimi giorni, la giunta comunale di Caserta, su proposta del vice sindaco Franco De Michele, ha approvato gli atti relativi ai patti di collaborazione per la cura e la gestione condivisa di due beni comuni in città.

Il primo, appunto, riguarda il campo di calcetto del rione Vanvitelli che sarà curato dalla Parrocchia del Buon Pastore nell’ambito del progetto “Nuovi stili di vita” per la tutela, la salvaguardia e la promozione del Campo di calcetto.

Il secondo, a cura del Forum del Terzo Settore, promuoverà la “Casa del Sociale” in una delle corti del Palazzo dei Vescovi di via San Gennaro.

”I due patti rispecchiano obiettivi, propositi ed azioni della nostra attività di governo. In questi due luoghi diversi della città vivranno iniziative condivise per l’animazione sportiva, in particolare dei più giovani, e per la cultura della responsabilità da promuovere tra i cittadini“, queste le parole del sindaco Carlo Marino e del vice Franco De Michele.