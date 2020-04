Caserta . Il corpicino di Mario ancora fermo in Medicina Legale dell’ Ospedale di Caserta

Caserta. Sono trascorsi cinque giorni dal quel terribile sabato 4 aprile nel quale il piccolo Mario di solo tre anni ha perso la vita in seguito ad una caduta dal balcone della sua abitazione sita in via Roma al quarto piano di un condominio . Sul corpicino del bambino è stata già effettuata l’ autopsia utile agli inquirenti per ricostruire gli ultimi minuti di vita prima di quel maledetto volo.

Nei giorni scorsi, avevamo scritto del padre di Mario , Mariam , per tutti Adrian, che aveva espresso il desiderio di poter tumulare la salma del piccolo Mario in Romania, paese di origine suo e della sua compagna. A quanto pare , il Sindaco Carlo Marino ha recepito l’ appello di Adrian e sulla questione ha attivato attivato il Dirigente Comunale Franco Biondi che, proprio in queste ore ,insieme ai servizi sociali del,Comune di Caserta deciderà il da farsi.

la salma del bambino in questo momento si trova nel reparto di Medicina Legale presso l’ Ospedale S.Anna e S. Sebastiano di Caserta.