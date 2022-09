Caserta/ Il Liceo Statale “A. Manzoni” pronto all’accoglienza per il back to school 2022/2023

Pubblicità elettorale

Caserta. Un nuovo anno scolastico sta per prendere il via. Mancano meno di due giorni al suono della prima campanella e all’accoglienza per il back to school 2022/2023.

Un rientro che il calendario scolastico della Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022, ha fissato alla data del 13 settembre.

In linea con le disposizioni regionali, si prepara a riaprire le porte ai suoi studenti anche il Liceo Statale “A. Manzoni” diretto dalla prof.ssa Adele Vairo.

Una ripartenza che avviene nel segno di un ulteriore traguardo raggiunto dall’Istituto: l’approvazione di due importanti progetti Erasmus+ : Azione KA122 e KA220.

Martedì 13 settembre alle ore 8:15 vi sarà l’ingresso delle classi prime e quinte del Manzoni, invece, delle classi seconde, terze e quarte alle 8:15 di mercoledì 14 settembre. L’entrata delle classi prime e quinte sarà accompagnata dal Saluto del Dirigente Scolastico ai nuovi iscritti e ai loro genitori. Successivamente, appello e ingresso degli studenti.

Un breve tour, un percorso di conoscenza degli spazi farà poi da cornice a questi momenti.

Dedicata alle classi prime, per far sentire da subito i nuovi alunni parte di una grande famiglia qual è quella del Manzoni, da martedì 13 a sabato 17 avrà luogo la cosiddetta settimana dell’accoglienza.

Tre gli eventi fondamentali legati a questa “diversa” accoglienza predisposta per le classi prime, e che vedranno referenti, docenti e rappresentanti in qualità di esperti prendere la parola con le due dirette streaming in programma.

Nel corso della prima – attraverso Google Meet – i Referenti dell’ Innovateam daranno indicazioni sull’utilizzo della Piattaforma multimediale e del Registro Elettronico.

A docenti e Rappresentanti d’Istituto – con il secondo appuntamento in streaming su Google Meet – il compito di fornire ai neomanzoniani indicazioni relative alle figure e alle funzioni di riferimento della scuola: DS, collaboratori, coordinatori, segreteria, personale ATA, funzioni strumentali, tecnico laboratorio, i diritti e doveri degli studenti e il ruolo dei rappresentanti di classe e d’istituto, le regole e i comportamenti scolastici.

Non meno spazio sarà quello affidato ad un tema di grande importanza ed attualità qual è quello rappresentato dal bullismo e dal cyberbullismo, con un intervento che avrà luogo in Aula Magna, allo scopo di sensibilizzare i gruppi classe appena formati sui pericoli di alcune dinamiche relazionali anche nell’utilizzo di strumenti di comunicazione telematici; dare alcune indicazioni operative di riferimento in caso di insorgenza di situazioni delicate.

Con lo sguardo proiettato verso il raggiungimento di nuovi traguardi puntando ad una didattica sempre più innovativa al passo con il mondo del digitale e delle nuove tecnologie, anche la nostra redazione augura buon anno scolastico 2022/2023 a tutti gli studenti, corpo docenti e dirigenti scolastici.