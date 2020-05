Caserta. Il M24A – ET lancia una petizione contro il biodigestore

Stamattina Il Movimento Et 24 Agosto ,circolo di Caserta ha presentato al comune di Caserta una petizione NO AL BIODIGESTORE LOCALITA’ CAVA MASTELLONE (CE) SUI MONTI TIFATINI.

Molti si stanno muovendo contro questa scelta del Sindaco Marino,a Caserta e nei comuni limitrofi. Una scelta che non piace per motivi turistici, ambientali, ecologici.

La petizione, indirizzata anche al Ministro, in sintesi, sottolinea che la nuova area scelta non è adatta ad accogliere il biodigestore per questi motivi:

A) l’area è a forte rischio idrogeologico, area definita ed attestata già a rischio di frana nel PSAI-Rf dell’ex Autorità di Bacino della Campania

B) il rischio che l’istallazione ed il successivo impianto vengano utilizzati per sversamenti di sostanze inquinanti.

C) Soprattutto ,il rischio di produzione di batteri sporigeni anaerobici, dal momento che la combustione puo’ dar vita a spore pericolose per la vita umana con il rischio di minacciare l’ambiente e la salute dei cittadini di Caserta ed in particolare dei residenti delle frazioni di Tuoro, Garzano, San Clemente, Parco Cerasole e Parco degli Aranci.

D) Infine il rischio di degrado di una zona appartenente ad area protetta dall’UNESCO nel 1997, «La zona in questione, è quella dei colli Tifatini, considerata patrimonio storico del ns territorio (Delibera n°122 C.C. del 27/12/2017),

Il Movimento ET 24 Agosto circolo di Caserta, chiede che questa scelta sia rivista e che non venga offesa l’immagine di una città che deve essere pulita ed avanzata ma anche tutelata e valorizzata secondo le più giuste vocazioni dei propri territori.

Dopo aver sentito il malcontento dei cittadini casertani – anche attraverso lo strumento dei social – il Circolo di Caserta ET 24 Agosto, sente l’urgenza e la necessità di far sentire la voce degli stessi in maniera amplificata. Si provvederà a procedere anche con una raccolta di firme con lo scopo di bloccare questa realizzazione (unica soluzione logica e sensata per la città di Caserta) per evitare una vera e propria catastrofe ambientale.