Caserta – Il musicista Lello Petrarca presenta i primi concerti del 2020

CASERTA – Si è appena concluso un 2019 contrassegnato da live e concerti per il noto pianista, musicista, polistrumentista, compositore e docente di pianoforte jazz Lello PETRARCA. Nel segno della continuità il 2020, appena spuntato, traccia già date e live di rilievo. Esplicita conferma del crescente eco ed interesse che l’arte del Maestro Petrarca, riscuote nelle varie performance musicali che esegue.

Casertano di nascita e sammaritano d’adozione, alterna con la padronanza di chi è profondo conoscitore della musica, fra generi e formazioni musicali. Lo ritroveremo tra le calde atmosfere dei jazz club, o quelle altere dei teatri italiani. Inoltre, un nuovo disco già finito in uscita quest’anno.

Numerose le date tra novembre e dicembre, che lo hanno visto protagonista indiscusso a fine 2019 di club e teatri. Affiancato in alcune tappe, oltre dai suoi eccellenti compagni di viaggio e musicisti, anche da artisti del calibro di: Gabriele Mirabassi, Daniele Sepe, Pietro Condorelli e Fabrizio Bosso.



Nei prossimi concerti a seguire, non mancheranno ospitate speciali come quella del 4 gennaio a Camigliano in provincia di Caserta dove, il Lello Petrarca Trio, condividerà il palco con uno special guest d’eccezione: il noto sassofonista e clarinettista newyorkese Jon De Lucia. Saranno proposti brani originali, composizioni tratte dalla musica classica e rielaborate in chiave jazzistica. Non mancheranno alcuni standard della tradizione afroamericana.

Gennaio

4 – Camigliano (Ce) Aròvuotù Club, Lello Petrarca Trio – guest Jon De Lucia

5 – Capua (Ce) al Chiostro dell’Annunziata Lazzari Felici Sud Band per la rassegna: ‘Natale InChiostro’

31 – Capua (Ce) al Lawless LTD with Lazzari Felici Sud Band

Febbraio

16 – Castellonorato (Lt) Birrjazz Club – Lello Petrarca con Gianni Di Lorenzo 4et