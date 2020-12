Caserta. #imparagiocareaschacchi in modo gratuito

Caserta. E’ nata a Caserta l’ Associazione #imparagiocareaschacchi. L’ Associazione ha un fine del tutto ricreativo ed è senza scopo di lucro. Non prevede quote per i soci i quali potranno imparare a giocare a scacchi in modo del tutto gratuito.

Le lezioni saranno tenute una volta la settimana da un personale del tutto specializzato con l’ obbiettivo successivo di organizzare tornei e gare amatoriali.

Il Presidente di #imparagiocareachacchi è il Sig. Franco Mazzacurati ( 3462124229) al quale ci si può’ rivolgere per diventare socio dell’ associazione ed iscriversi al corso che ricordiamo è PRETTAMENTE GRATUITO.