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Al CTS “Il soldato di Cristo”

Di Redazione

Spettacolo fuori stagione teatrale

Spettacolo fuori stagione teatrale al Piccolo Teatro Cts di Caserta, previsto per domenica 31 maggio ore 19.30 da titolo Sebastiano, il soldato di Cristo, scritto e diretto da Antonio Mocciola con Michele Pedata. Un’esperienza immersiva tra buio e fasci di luce fredda, dove il respiro e il suono del ferro sulla carne scandiscono il tempo del sacrificio. Questa la sinossi: Cosa resta di un uomo quando gli si toglie la divisa, il comando e la pelle? Debutta“Sebastiano, il soldato di Cristo”, un monologo viscerale che spoglia il mito del santo più iconografico della cristianità per restituirlo alla sua brutale e carnale verità. In scena, l’attore Michele Pedata incarna un Sebastiano inedito: nudo, legato a un palo orizzontale che gli attraversa le spalle, trasformato in un “uomo-arco”. Non è solo un bersaglio per le frecce, ma il protagonista di un corpo a corpo psicologico con il suo carnefice, l’Imperatore Diocleziano. La performance di Pedata è una prova di resistenza fisica estrema, dove ogni muscolo teso e ogni fremito delle gambe nude diventano parte di una narrazione che oscilla tra l’estasi mistica e il tormento del desiderio tradito. “Nudo, sono finalmente un uomo solo davanti a un Re”, dichiara il protagonista. Lo spettacolo esplora la “prima morte” di Sebastiano: quella psicologica, in cui il capitano degli arcieri deve uccidere l’uomo che amava il lusso e l’Imperatore per rinascere come icona incrollabile. “Sebastiano, il soldato di Cristo” non è una semplice agiografia, ma un’indagine moderna sulla vergogna, sulla dignità del dolore e sulla forza di un corpo che, proprio mentre viene spezzato, diventa invincibile. Un’opera in cui la nudità non è esposizione, ma l’ultima, impenetrabile armatura. Il Piccolo Teatro Cts è fornito di aria condizionata. Lo spettacolo e vietato ai minori di 18 anni.