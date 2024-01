Caserta, inaugurato il Caffè Letterario della città: “una porta aperta per la cultura nel pieno centro di Caserta”

Caserta. Incontri, letture, presentazioni di libri, ascolto di musica, performance artistiche, aperitivi e degustazioni di prodotti tipici e di eccellenza per «costruire la nostra comunità attorno alla cultura, che è l’elemento grazie al quale va rafforzato il senso di appartenenza a questa città».

È quanto ha dichiarato il Sindaco Carlo Marino in seguito all’inaugurazione del Caffè Letterario della città di Caserta, collocato nel foyer del Teatro “Parravano”, dove si svolgeranno le tante attività offerte, aggiungendo che “deve essere un luogo aperto per la comunità, a disposizione dei cittadini, che permetterà a tutti gli appassionati di letteratura, di musica, di poter fruire di momenti culturali di ottimo livello”.

Serate all’insegna della cultura e della passione per la letteratura, oltre che del gusto e dell’enogastronomia, sono, dunque, pronte a prendere il via dopo l’avvenuta inaugurazione prevista sabato 13 gennaio, alle ore 12.30, presso il foyer del Teatro “Parravano” in Via Mazzini, alla presenza del Sindaco Carlo Marino, dell’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e del Direttore del Teatro Pubblico Campano, Alfredo Balsamo.

In merito all’evento, che si inserisce nell’ambito delle attività svolte dal Teatro Pubblico Campano e che vede la collaborazione del Comune di Caserta, è intervenuto anche l’ Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, sottolineando che “Apriamo uno spazio accogliente nel cuore della città, perfetto per essere un caffè letterario, abbinato al Teatro Comunale.

Esso rappresenta un luogo importante della vita culturale della città, aperto, ideale per organizzare incontri, presentazione di libri, momenti di riflessione e di confronto.

Una porta aperta per la cultura nel pieno centro di Caserta”.

Il Caffè Letterario sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e la domenica, dalle ore 10 alle ore 13.

Consultabili sui canali social il calendario degli appuntamenti in programma.

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al botteghino del Teatro “Parravano”.