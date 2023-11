É accaduto venerdì sera in Via Giannone Tescione, verso le cinque del mattino due ragazze pare si siano scontrate con una Nissan Quasquai che non si é fermata allo stop.

Le due ragazze A.R e S.P sono state portate d’urgenza all’ospedale di Caserta dove si é scoperto che una delle due ha subito un trauma cranico.

Solo ora la notizia, poiché le ragazze hanno voluto tenere per sé l’accaduto.