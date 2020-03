Caserta iniziative antivirus : negli uffici postali non piu’ di 5 Utenti per volta

Caserta. Riaprono le scuole ma contemporaneamente il Presidente del Consiglio Conte consiglia ai cittadini di stare a distanza di un metro l’ uno dall’ altro nei parchi pubblici.

Riaprono le scuole ma poi Poste Italiane, almeno quelle di via Caduti sul Lavoro di Caserta, permette l’ accesso negli uffici postali a non piu’ di 5 utenti per volta.

Tutto questo,sta causando non pochi disagi anche alla circolazione del traffico, basta pensare che oggi e’ il primo giorno utile del mese per ritirare le pensioni di Marzo.