Caserta. L’ Istituto Giordani scende in campo per le pari opportunità’ con due progetti

Caserta.L’Istituto “ F Giordani” del quale e’ Dirigente Scolastico Antonella Serpico , scende in campo per le pari opportunità’ con due progetti innovativi approvati da pochissimo .

Il primo consiste in attività di alfabetizzazione ed inclusione rivolto ad immigrati .

il secondo un delizioso video , visibile in rete sul canale You Tube dal titolo “ maschi in parità’”

Un video quest’ ultimo che tratta la Parità di genere e che sarà tra i 5 finalisti a contendersi il trofeo a Civitavecchia al international tour film festival

La cerimonia di premiazione e’ prevista per il prossimo 8 ottobre.