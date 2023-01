Caserta. La commissione pari opportunità’ promuove l’uguaglianza tra i generi

Caserta. La Commissione Pari Opportunita’ del Comune di Caserta, ancora una volta, scende in campo per promuovere​ l’uguaglianza tra i generi e rimuovere gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di disuguaglianza diretta ed indiretta.

Si terrà ,infatti,​ giovedi’ 12 gennaio 2023, a partire dalle ore 15,00, nella sala del Consiglio Comunale , il convegno dal​ titolo ” Medicina di genere, Medicina di precisione” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità, che ha patrocinato l’evento insieme con l’Ordine del Medici di Caserta e con AIDM -Associazione Italiana Donne Medico-

Una tavola rotonda variegata e poliedrica che pone al centro del dibattito la ​ promozione della salute delle donne​ la quale​ incrocia piani complessi, che riguardano le politiche sanitarie, ma anche quelle non sanitarie, la società civile, il modo di vivere, le relazioni tra le persone. In questo senso l’essere donna può rappresentare un vantaggio, il “motore” che le donne possono utilizzare per farsi promotrici della salute, propria, dell’intero nucleo familiare e della collettività.

A salutare i presenti vi saranno il Sindaco di Caserta, Avv. Carlo Marino, la Dott.ssa Emilianna Credentino, Assessora Pari Opportunita’ al Comune di Caserta, il Dott.Carlo Manzi , Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Caserta.Nel ruolo di moderatore, invece, l’Avv. Drusilla De Nicola Presidente della CPO​ del Comune di Caserta.

I lavori si apriranno con una relazione di introduzione a cura della Dott.ssa Mimma Lomazzo- Consigliera di Parita’ della Regione Campania.​ A seguire la Dott.ssa Anna Tarabuso, Pediatra e Presidente A.I.D.M. Sezione di Caserta, che​ affrontera’ la tematica ” La Medicina di genere”.

E’ previsto anche un focus su “Demenza e Depressione nella Donna”, a cura della Dott.ssa Carolina Bologna, Dirigente Medico Medicina Interna dell’Ospedale del Mare di Napoli, ed uno su ” Massa corporea e Differenze di genere” che sara’ realizzato dal Dott. Mario Parillo Endocrinologo.

Il convegno, inoltre,prevede un intervento sulla tematica ” Covid e Genere” da parte della Dott.ssa Tiziana Ciarambino Dirigente di Medicina Interna presso l’Ospedale di Marcianise ASL Caserta, ed una relazione avente ad oggetto “Artriti e Genere” a cura della Dott.ssa Loredana Della Valle Immunologa Ospedale SS. Annunziata di Chieti.

Si concludera’ con l’intervento “ Il Benessere della Donna nel corso della Vita” a cura della Dott.ssa Rosa Marmo Medico Medicina Generale Specialista Ostetricia e Ginecologia.

“La Commissione Pari Opportunita’ del Comune di Caserta – ha affermato la Dott.ssa Mimma Lomazzo Consigliera Regionale Parita’-​ pone , dunque, Il miglioramento della salute delle donne come​ condizione e stimolo per il miglioramento delle condizioni generali di vita della collettività. Affrontare temi rilevanti come il percorso nascita, la vita sessuale e riproduttiva, la prevenzione e la promozione della salute, la violenza e la ricerca di genere, significa leggere i determinanti di salute al femminile e affermare un diritto che può favorire il processo di emancipazione sociale”.

Essere donna, dunque , e’ un vantaggio da difendere​ e in parte ancora da conquistare con un impegno sia individuale che collettivo. L’approccio di genere alla salute si colloca infatti all’interno di una strategia di azioni intersettoriali, capaci di incidere sui determinanti della salute e di contrastare le disuguaglianze in coerenza con l’approccio più generale della salute in tutte le politiche.