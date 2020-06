CASERTA – La dottoressa Emanuela Belcuore designata garante dei diritti dei detenuti

CASERTA – Come previsto da un Avviso Pubblico, con Decreto Presidenziale n. 12, pubblicato stamane, è stata designata, all’esito di un avviso pubblico, la dottoressa BELCUORE Emanuela, quale Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Provincia di Caserta.

“Il Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà è una figura importante per l’intera comunità provinciale – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca – in quanto svolge una funzione di presidio, di garanzia su tutte le forme di privazione della libertà, garantendo nel contempo che sia osservata scrupolosamente la normativa vigente, salvaguardando sempre e comunque la tutela della dignità della persona umana.

Alla dottoressa Belcuore formulo i migliori auguri di un buon lavoro, sicuro che saprà svolgere con competenza il suo delicato ruolo nel campo dei diritti umani, delle connesse tematiche sociali, con particolare sensibilità per le quelle relative alle persone temporaneamente private della libertà. È un ulteriore passo in avanti – ha concluso Magliocca – per la comunità di Terra di Lavoro”.

Sul piano storico, la figura del garante fu istituita per la prima volta in Svezia nel 1809, con il compito principale di vigilare sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali. Nella seconda metà dell’Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.