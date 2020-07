Caserta. Le associazioni invitano i cittadini a far rivivere le “Casermette”

CASERTA- Le associazioni continuano instancabilmente con il lavoro di valorizzazione, salvaguardia e pubblica fruizione dei beni comuni e di grande valenza storica.

Insieme, le associazioni si sono unite per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini verso le “Casermette” ex area militare chiusa al pubblico, sita in V.le Carlo III Caserta, angolo C.so A. De Gasperi San Nicola la Strada, ed i “Galoppatoi” che versano in totale degrado.

Secondo le associazioni, in seguito ad un intervento statale di manodopera, le due strutture potrebbero diventare un grande parco pubblico che collega Caserta centro con Viale Carlo III.

Domani Mercoledì 22 luglio, dalle ore 18 alle 21, le associazioni e alcuni cittadini hanno in programma un’azione dimostrativa di pulizia delle “Casermette” per chiedere al Comune di Caserta di assicurare la pubblica fruizione dell’area, anche affidando la gestione alle stesse associazioni di volontariato secondo le modalità previste dalla legge.

Si invitano i partecipanti a munirsi di guanti e sacchi per la spazzatura.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla seguente e-mail: [email protected]