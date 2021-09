Caserta, Libri in Comune domani per il giorno del dono

Domenica 26 settembre alle ore 11.00 presso i porticati di Palazzo Castropignano avrà luogo la seconda edizione di Libri in Comune, una giornata di dono e scambio di testi promossa dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del Patto per la Lettura della Città di Caserta, con la collaborazione delle associazioni: Bianconiglio, Combo (Comitato Biblioteca Organizzata) e Liberalibri .

L’iniziativa rientra nella Giornata del Dono, promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), a cui la Città di Caserta ha aderito, e dedicata a chi fa del dono fa una pratica quotidiana.

Il Patto per la lettura della Città di Caserta mira ad incentivare la sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, sul territorio casertano, attraverso la creazione di una rete che coinvolga le associazioni del territorio, case editrici, librerie ed istituzioni universitarie e sono proprio queste le parole delle associazioni coinvolte.

“Lo scorso anno abbiamo partecipato alla giornata del dono in quanto attratti dalla proposta dell’assessora Lucia Monaco, essendo tra gli obiettivi della nostra associazione, rendere la città un luogo in cui si respiri e si viva cultura.

Replicare l’iniziativa dopo la forte risposta avuta la scorsa edizione è necessario perché ci consente di aprirci alla città e renderla nel nostro piccolo un luogo migliore” afferma Combo-Comitato Biblioteca Organizzata.

“La giornata del dono racchiude in sé i valori di altruismo, confronto e condivisione che coltiviamo ogni giorno con la nostra attività di volontariato” – interviene invece l’associazione Bianconiglio – “È per questo che per la seconda volta aderiamo con grande piacere a questa iniziativa; perché riteniamo che scendere in piazza e donare libri sia il modo più efficace e immediato per avvicinare adulti e bambini alla lettura“.

In conclusione come sostiene Liberalibri, “il libro come dono per un mondo di solidarietà e bellezza per ogni persona umana”.