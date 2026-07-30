“La santa che dorme” di Laura Samani nella rassegna cinematografica “Effetto Notte” del CSC.

Laura Samani (Trieste, 9 ottobre 1989) è una regista e sceneggiatrice italiana, considerata una delle voci più originali, talentuose e promettenti della sua generazione nel panorama del cinema d’autore contemporaneo. Salita alla ribalta internazionale grazie a un cinema fortemente legato alle identità territoriali e al realismo magico, ha collezionato prestigiosi riconoscimenti tra Cannes, Venezia e i David di Donatello. Dopo essersi laureata in Cinema e Scienze della Comunicazione presso l’Università di Pisa (con una tesi sulla serie tv Twin Peaks), si sposta a Roma. Qui frequenta il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi in regia nel 2015.

Parlaci un pò di Laura Samani?

Sono nata a Trieste nel 1989 e il primo film che ho amato è Fantaghirò.



Come nasce il tuo rapporto con il cinema?

Ho fatto teatro al liceo e in seguito ho scelto cinema all’Università. Era una delle tante strade possibili, poi è diventata la strada principale.



Quale è il messaggio che generalmente vuoi comunicare con le produzioni audiovisive?

Un messaggio di liberazione.



Che tipo di location scegli generalmente per realizzare le tue produzioni audiovisive?

In Friuli Venezia Giulia, la mia regione. Solitamente sono luoghi che ho sempre frequentato o che ho esplorato personalmente mentre pensavo alla storia.



Progetti per il futuro? Quali evoluzioni desideri per la tua operazione artistica?

Continuare a raccontare storie che mi piacciano e mi facciano scoprire di più su me e sul mondo insieme alla comunità con cui lavoro.



Qual’ è il tuo legame con il tuo territorio?

Un legame fortissimo, immagino lì tutte le storie.

Grazie Laura!

Grazie a Voi!

Il suo interessante lavoro audiovisivo, “La santa che dorme”, è stato un tassello importante del programma di proiezioni, legato al tema della donna, organizzato presso l’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, dal titolo “Effetto Notte”. Questa rassegna cinematografica è stata organizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, con il contributo della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. Il cortometraggio “La santa che dorme” è un prodotto audiovisivo del 2016 diretto da Laura Samani, della durata di 19 minuti, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale venendo selezionato al Cinéfondation del Festival di Cannes. Si racconta che in un piccolo paese di montagna fervono i preparativi per la processione annuale in onore di Santa Achillea. La dodicenne Giacomina (Mina) viene scelta come custode della statua della santa. Quello che dovrebbe essere il giorno più bello si trasforma in un mistero: la sua migliore amica, Silene, non volendo crescere, esprime un desiderio alla santa e cade in uno stato di morte apparente, pur mantenendo il corpo caldo. Mentre l’intero villaggio grida al miracolo e decide di portare in processione la ragazza al posto della statua, Giacomina è l’unica a porsi delle domande e a cercare di capire se l’amica sia davvero perduta.

Temi principali.

Il cortometraggio anticipa lo stile e le tematiche (il realismo magico, la religiosità arcaica e il legame profondo con il territorio) che la regista friulana ha poi espanso nel suo acclamato lungometraggio d’esordio, Piccolo corpo (2021). L’opera esplora il delicato e traumatico passaggio dall’infanzia all’età adulta, il confine sottile tra fede, superstizione e suggestione collettiva in contesti rurali, la forza dell’amicizia femminile di fronte all’incomprensione degli adulti.

Guarda il trailer al seguente link.

Scheda Tecnica e Cast.