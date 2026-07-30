Pompei, le note immortali di Morricone incantano l’Anfiteatro degli Scavi: una notte di emozioni tra musica e storia

Una notte sospesa tra storia, musica ed emozione. L’Anfiteatro degli Scavi di Pompei ha accolto ieri sera il concerto-evento “È mio padre – Morricone dirige Morricone”, un omaggio al genio musicale di Ennio Morricone, capace ancora una volta di unire il pubblico attraverso melodie diventate patrimonio universale.

In una cornice unica al mondo, tra le pietre millenarie dell’antica città romana, le note del grande compositore hanno restituito tutta la loro forza evocativa grazie all’interpretazione dell’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena, diretta dal Maestro Andrea Morricone, figlio del Premio Oscar e custode della sua straordinaria eredità artistica.

Una serata di grande intensità, accompagnata dai racconti e dai ricordi di Marco Morricone, che ha guidato il pubblico alla scoperta dell’uomo oltre il compositore, raccontando episodi familiari e il percorso creativo di uno degli autori più amati del Novecento.

Un viaggio nelle emozioni attraverso le musiche del Maestro

Il concerto ha attraversato alcune delle pagine più celebri della produzione di Ennio Morricone, riportando sul palco temi che hanno segnato la storia del cinema e della musica internazionale.

Tra i momenti più attesi della serata le esecuzioni di:

“C’era una volta il West“, capolavoro nato dalla collaborazione con Sergio Leone;

“Gabriel’s Oboe“da Mission, una delle melodie più riconoscibili e amate al mondo;

“Nuovo Cinema Paradiso“, con il tema composto da Andrea Morricone;

“La leggenda del pianista sull’oceano“;

“La Califfa“;

“Sacco e Vanzetti – Here’s to You”;

“Se telefonando“, celebre brano scritto da Morricone e portato al successo da Mina.

Ad arricchire lo spettacolo la presenza del Coro da Camera Ricercare Ensemble, delle voci soliste e degli interpreti che hanno contribuito a creare un’atmosfera di straordinaria suggestione.

L’Anfiteatro di Pompei protagonista della magia

Il fascino dell’area archeologica ha amplificato la potenza delle musiche di Morricone. Le luci sull’Anfiteatro, il silenzio della storia e le grandi composizioni orchestrali hanno regalato al pubblico un’esperienza unica, dove passato e presente si sono incontrati.

Una location scelta non a caso: Pompei, luogo simbolo della cultura mondiale, si è trasformata per una sera in un grande teatro sotto le stelle.

La musica che incontra la solidarietà

L’appuntamento ha avuto anche un importante valore solidale. Parte del ricavato dell’evento è stato destinato alla Fondazione Città della Speranza, impegnata nella ricerca scientifica e nella lotta contro le malattie pediatriche.

Ancora una volta la musica di Ennio Morricone si è fatta messaggio universale: bellezza, condivisione e attenzione verso gli altri.

Un’eredità destinata a vivere

“È mio padre – Morricone dirige Morricone” non è stato soltanto un concerto, ma un racconto emozionale di un artista che ha saputo parlare al mondo attraverso poche note.

A Pompei, sotto le stelle e davanti a un pubblico emozionato, il Maestro Ennio Morricone è tornato a vivere attraverso la sua musica immortale.