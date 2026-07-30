ASD Angelo Marathon Club Pomigliano: la gioventù incontra l’esperienza nel segno dei valori dello sport

Il presidente: «Siamo riusciti a ricostruire una squadra ricca di giovani del territorio, affiancandoli agli storici master. Per noi è motivo di grande orgoglio proseguire il progetto nato con il compianto Angelo Passariello, fondatore del club, mantenendo vivi i valori della condivisione, dell’impegno e della passione per la corsa». L’ASD Angelo Marathon Club Pomigliano è una realtà dell’atletica leggera radicata a Pomigliano d’Arco, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il codice FIDAL NA790 e con sede in via Medaglie d’Oro. Guidato da Domenico (Mimmo fratello di Angelo) Passariello, il sodalizio conta oggi 28 atleti, per la maggior parte giovanissimi, dei quali nove appartenenti alla categoria Assoluti. Nata il 25 gennaio 2015, la società non ha cercato soltanto il talento agonistico, ma ha puntato a consolidare una vera e propria comunità aperta a giovani, amatori e famiglie. Pina Raia, portavoce del club racconta: «Viviamo lo sport come ci è stato insegnato da Angelo. Incarniamo uno spirito sportivo autentico, profondamente legato al territorio, capace di trasformare la corsa in un potente strumento di inclusione sociale, salute e aggregazione per tutte le età». Negli ultimi due anni, il percorso di rilancio della società non è stato privo di ostacoli e incomprensioni, ma lo spirito di squadra e la determinazione hanno dato ragione alle scelte compiute, consentendo di ricostruire un gruppo coeso e orientato alla crescita. Oggi lo sguardo è rivolto al futuro: il club punta a trovare nuovi sostegni e partnership sul territorio per garantire continuità al vivaio, diventare sempre più competitivo e confermarsi come una grande forza associativa. Tra le novità in programma per il prossimo anno c’è la volontà di riproporre una manifestazione sportiva che dia ampio spazio allo sport e rimetta il territorio al centro della scena. Un segnale concreto della volontà dell’Angelo Marathon Club Pomigliano di continuare a essere un punto di riferimento per l’intera comunità.