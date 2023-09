CASERTA : MUSICA TROPPO ALTA , INTERVIENE LA POLIZIA

Musica alta , fischi , e urla nella rinomata Via Vico di Caserta , accusati di disturbo della quiete pubblica i ragazzi lì presenti.

É successo intorno alle 2.30 a.m , i vicini chiedevano di abbassare la voce e i toni della voci ma i ragazzi sembravano fregarsene , a quel punto é intervenuta la polizia di stato che ha fatto immediatamente sgomberare l’area.

Le norme non vengono ormai rispettate , i weekend tra giovani sembrano non terminare mai , e con loro anche le voci e la musica alta , non c’è altro modo più per divertirsi?