Caserta. Nasce il gruppo “Italia Viva” in consiglio comunale

Nasce anche a Caserta il Gruppo Consiliare “ITALIA VIVA” composto dai Consiglieri Gianfausto Iarrobbino, Giovanni Megna, Roberto Peluso e Mario Alessandro Russo.

Il gruppo si colloca all’interno del Consiglio Comunale quale forza moderata interessata al rilancio della Città e valuterà e voterà in favore di tutte le iniziative ritenute utili per Caserta e per i suoi Cittadini ma non esiterà ad evidenziare e contrastare iniziative non condivise.

L’intento è quello di porre al centro dei programmi e dell’operato del Governo cittadino la risoluzione delle problematiche che affliggono i casertani al fine di assicurare vivibilità alla città. Siamo innamorati di questa città. Caserta ha una straordinaria potenzialità e questo gruppo nasce per fare in modo che questa potenzialità sia pienamente espressa.

L’obiettivo che ci poniamo è quello di costruire un luogo di aggregazione che sappia, per dirla con le parole del nostro Presidente nazionale Ettore Rosato, occupare lo spazio politico che oggi non c’è sulla scheda elettorale. Caserta ha bisogno di un deciso cambio di passo che speriamo si potrà realizzare già dalle prossime settimane.

Le questioni sul tappeto sono tante ed abbiamo bisogno di, coraggio, determinazione e di una visione che fino a questo momento non c’è stata o è stata miope. Il gruppo di ItaliaViva sempre dalla parte di chi ci prova e di chi ci crede chiede, pertanto, un cambio di passo RADICALE a questa amministrazione, affinché il 2020 sia, nei fatti, l’anno della ripartenza della città di Caserta.

Il Gruppo Consiliare di Caserta “ITALIA VIVA”

Gianfausto Iarrobbino, Giovanni Megna, Roberto Peluso, Mario Alessandro Russo