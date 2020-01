Caserta – Nell’ambito della X^ edizione del “Festival della Vita” si terrà al Bar Chimera il Caffè Letterario

CASERTA – Sabato, 1 febbraio 2020, con inizio alle ore 16:30, presso il Bar “Chimera” in Via Vescovo Natale a Caserta, si terrà una nuova riunione del “Caffè Letterario” che avrà per tema: “Vivere è…….. viaggiare verso la Madre” con l’intenzione di tutelare e valorizzare l’umano percorso dal momento del concepimento della Vita al suo naturale compimento. L’incontro conviviale, organizzato dal Presidente e Coordinatore dell’Associazione culturale casertana “LiberaLibri – Book crossing” che sostiene il festival, Vincenzo DE ROSA, rientra nell’ambito delle iniziative legate alla X^ edizione del “Festival della Vita”.



Al Caffè Letterario parteciperanno: Renato IASELLI della sottosezione di Caserta dell’UNITALSI; Edoardo FILIPPONE, anch’egli dell’Unitalsi Caserta; il giornalista Antonio MAGLIULO; Emiliana CREDENTINO in qualità di mamma; Vincenzo DE ROSA dell’Associazione LiberaLibri. Modera l’incontro Alessia SCIALLA di LiberaLibri. Un intermezzo musicale sarà tenuto dal clarinettista Alfredo APUZZO e dal chitarrista Raffaele AMENDOLA, mentre il giornalista Gianrolando SCARINGI leggerà alcune letture. Il “Festival della vita” è un progetto culturale multidisciplinare ed itinerante promosso fin dal 2010 dal Centro Culturale San Paolo onlus.

Il tema del festival è molto intrigante perché non si viaggia per scappare dalla vita, ma per fare in modo che la vita non scappi. Infatti, viaggiare significa conoscere: conoscere nuove realtà, spesso molto diverse dalla propria, nuove persone, nuove abitudini e usi, differenti modi di intendere la vita. Si può viaggiare percorrendo migliaia di chilometri ma oggi si può anche viaggiare anche senza andare lontano dalla propria casa perché la realtà che ci circonda è multietica e multiculturale. Basta incontrare l’altro e conosciamo nuove realtà, abitudini, usi, modi di pensare e intendere la vita.



Vincenzo DE ROSA è laureato in “Scienze Biologiche” (1995) e in “Scienza della formazione primaria” (2007). Si è specializzato in “Scienza dell’Alimentazione” (2000) e in “Formazione di insegnanti di sostegno” (2002). Inoltre, ha conseguito il Dottorato di ricerca internazionale (PhD) in “Teoria e storia dei processi formativi” (2016). Infine, ha conseguito il Master di I livello in “ICT e Progettazione: Le Nuove Tecnologie per l’apprendimento” (2018). Dal 2007 è collaboratore a titolo gratuito dell’Osservazione Permanente per la Famiglia – attuale sezione del Laboratorio di Antropologia, Pedagogia e di Attività Sportive (L.A.P.A.SS.) – dell’Università degli Studi di Cassino, oggi Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Autore di una ventina di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, nel periodo 2013-2017 ha organizzato una decina tra incontri, seminari e convegni presso Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed ha tenuto numerose relazioni a congressi nazionali e internazionali. È iscritto all’ordine dei giornalisti e pubblicisti dal 2015. È fondatore e presidente dell’Associazione culturale “Liberalibri” con sede in Caserta ed è Accademico della Delegazione di Caserta dell’Accademia Italiana della Cucina.