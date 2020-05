” Caserta non ti lascia solo” , la casa virtuale delle famiglie indigenti

Caserta. Un’ idea partita da 8 amici che, in un momento difficilissimo per tutti ,ha deciso con un enorme senso di solidarietà di rendersi utile a tutte quelle famiglie che , causa Pandemia Covid-19, si sono ritrovate in una grave indigenza economica.

Allora pronti-via. Gli 8 amici hanno cosi’ costituito un gruppo facebook dedicato alla causa e hanno trasformato la solidarietà in un collante che ha richiamato tantissime persone proprio in nome dell’ amicizia. Questa la mission del progetto denominato Caserta non ti lascia solo : raccogliere fondi per quanti si sono ritrovati in gravi condizioni economiche a causa della Pandemia Covid-19. Il tutto si è trasformato in una gara di solidarietà trasparente che ha restituito ai casertani un messaggio di speranza in questo triste periodo.

L’ iniziativa- Caserta non ti lascia solo – è una vera e propria casa virtuale all’ interno della quale come in ogni buona famiglia ci si aiuta. Abbiamo letto tanti post di gente che chiedeva passeggini, cullette , pannoloni ,omogeneizzatati o semplicemente qualche parola di conforto. Abbiamo letto altrettanti post di gente che donava.

Il risultato più’ importante però gli 8 amici l’ hanno ottenuto dalle donazioni che aggiornate a ieri ,venerdì 1 maggio 2020, risultavano le seguenti : donazione effettuate 306 – donatori 268- raccolti euro 17.826,00 -nuclei familiari aiutati 212-spese totale 4 settimane 11.635,00 Euro.

“E’ nostra intenzione continuare l’ iniziativa oltre le quattro settimane inizialmente previste- dichiara Massimo Vecchione – uno dei promotori . E’ chiaro che facciamo ancora appello alla generosità e alla solidarietà di quanti possono aiutare i casertani indigenti “.

Per chi volesse sostenere il progetto ” Caserta non ti lascia” basta accedere al pagina Facebook del gruppo dove sono indicati tutti i contatti e le modalità di versamento.