Caserta ore 4, 30 incendio in Via Acquaviva . Il tempestivo intervento dei Carabinieri evita il peggio

Caserta . Momenti di paura in Via Acquaviva . Erano circa la 4, 30 di oggi , giovedì 30 dicembre , quando improvvisamente per cause ancora in fase di accertamento e’ divampato un incendio che ha interessato la parte esterna di uno stabile , nei pressi dell’ ufficio postale e del supermercato Decò’

Gli appartamenti ai piani superiori sono stati invasi dal fumo nero e tossico , solo il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri ha evitato il peggio .

Gli uomini dell’ arma hanno forzato e aperto il portoncino d’ ingresso , hanno lanciato l’ allarme fra i condomini i quali, ancora ignari di quanto stava accadendo, si sono risvegliati avvolti dal fumo.I malcapitati inquilini hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni . È’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti poco dopo sul posto, sono riusciti a domare l’incendio che intanto era divampato fino al supermercato .

Per fortuna non ci sono stati feriti anche se sul posto sono giunte anche due ambulanza per prestare cure alle persone rimaste intossicate dal fumo