Caserta ore 5,30. Via Verdi completamente al buio, disagio per chi doveva recarsi alla stazione

Caserta. Via Verdi completamente al buio. Questa e’ stata la frase che da stamattina ci siamo sentiti ripetere da tutti quelli che si sono rivolti alla nostra redazione.

Caserta che si scontra ancora una volta con l’eterno problema dell’ illuminazione pubblica. Ieri e’ toccato ai residenti di Via Verdi e a tutti i pendolari che stamattina presto sono stati costretti a percorrere l ‘ intera strada che conduce alla stazione nel buio più’ totale.

E’ inutile dirvi che tutto ciò’ mette in seria discussione la sicurezza dei cittadini. Questa è l’ ennesima segnalazione , non c’è peggior sordo di quello che non vuol sentire.