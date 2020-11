Caserta piange Gianfranco Lamonica

Caserta-Ancora una giornata di lutto in città.

È venuto a mancare Gianfranco Lamonica “Bluto” poco più che 40enne Il suo corpo giace al momento all’obitorio dell’ ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta.

Secondo le prime notizie trapelate Gianfranco sembra sia stato vittima di una colica renale.

Un malanno che sembrava il frutto di una banale patologia ben presto si è trasformato in tragedia.

Difatti il cuore di Gianfranco ,che viveva con i genitori in un appartamento in via Picazio,ha cessato di battere.

La redazione di Belvederenews si stringe intorno all’ immenso dolore che ha colpito la famiglia lamonica.