Caserta piange per la morte di Salvatore

Caserta . Una notizia che in poche ore ha fatto il giro della città’. Salvatore Fernandez meglio conosciuto come Salvatore “Formaggino “e’ proprio lui il giovane uomo trovato morto nel proprio letto in via San Carlo.

Secondo le prime ricostruzioni dell’ accaduto Salvatore sarebbe rimasto in vita almeno fino alle tre di stanotte . Potrebbe essere morto d’ infarto .

Salvatore non aveva compiuto ancora 40 anni ed era molto conosciuto in città’ , Appassionato tifoso della Casertana era orfano di entrambi i genitori .