Caserta, pizza EXPO 2023 : Start mercoledi’ 5 luglio

CASERTA. Conto alla rovescia per Pizza Expo Caserta 2023, l’attesissimo evento campano che si terrà dal 5 al 9 Luglio nei Giardini del Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia.

Una vera e propria festa dedicata a chi ama la pizza e le sere d’estate all’aperto in compagnia, con buona musica e intrattenimento di qualità. Tratto distintivo della manifestazione, infatti, è la presenza delle pizzerie più accreditate del territorio – e non solo – che si contenderanno l’ambito Trofeo Reggia.

Il sesto campionato si terrà giovedì 6 luglio e vedrà i partecipanti concorrere in sei categorie: Pizza S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita), Pizza Classica, Pizza Senza Glutine, Pizza di Stagione, Pizza Contemporanea, Pizza Metro Pala. La premiazione avverrà nella serata conclusiva dell’evento, domenica 9 luglio.

Ad aprire la manifestazione, mercoledì 5 luglio alle ore 19:30, assieme alle autorità cittadine, quest’anno sarà un ospite d’eccezione: il giornalista de “Il Mattino” Luciano Pignataro, già insignito del Premio “Miglior Giornalista Enogastronomico Italiano 2022” e autore del libro “La pizza. Una storia contemporanea” in cui, oltre che raccontarla come alimento, Pignataro svela le storie dei luoghi e dei personaggi legati alla pizza.

Con la partecipazione di pizzaioli del calibro di Salvatore Lioniello, Salvatore Martucci, Errico Porzio, del presidente dell’Unione delle Pizzerie Storiche Centenarie di Napoli, Salvatore Grasso e del presidente Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, Luciano Pignataro terrà l’incontro dal titolo “La pizza tra tradizione e innovazione” – moderato dal direttore de “LaBuonaTavola Magazine”, Renato Rocco – durante il quale si parlerà della forte evoluzione che la pizza ha conosciuto negli ultimi anni, degli aspetti tecnici ma anche degli abbinamenti con vino e birra, il tutto a rimarcare l’autorevolezza raggiunta oggi dall’alimento più amato al mondo.

Novità assoluta di quest’anno è anche la presenza di AIS Caserta (Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Caserta) che, con l’ausilio di un Degustatore ufficiale e due Sommelier, nelle giornate del 6 e del 7 luglio – dalle ore 20:00 alle 21:00 – terrà una masterclass sull’abbinamento pizza-vino.

E con il buon cibo non può mancare la buona musica. Anche per questa edizione il cartellone di eventi di Pizza Expo – che rientra negli appuntamenti estivi patrocinati dal Comune di Caserta – è ricco e variegato: 5 Luglio, Franco Ricciardi; 6 Luglio, Antonello Lacustika, Max & Jerry Show e Biagio Izzo; 7 Luglio, Enzo Avitabile; 8 Luglio, Tony Tammaro; 9 Luglio, Gabriele Esposito. I biglietti sono già disponibili in prevendita online sui maggiori circuiti.