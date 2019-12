Caserta – Presidio del Gruppo dell’Associazione Toponomastica Femminile contro l’abbattimento di 21 alberi

CASERTA – Il gruppo casertano dell’associazione Toponomastica femminile, di cui è referente provinciale Nadia MARRA, ha partecipato venerdì mattina, 27 dicembre 2019, al presidio che si è svolto nella Villetta Padre Pio in opposizione all’abbattimento di 21 alberi ora in loco così come previsto dal progetto di riqualificazione. Il gruppo ritiene che il verde in città porti beneficio mentre il taglio degli alberi è dovuto esclusivamente a scelte progettuali infelici che prevedono la sostituzione di verde con cemento.



La partecipazione al presidio di questa mattina è stata l’occasione per ribadire, e diffondere tra i presenti, la richiesta inviata al comune di Caserta di non abbattere i 21 alberi ma di intitolarli alla memoria delle 21 Madri Costituenti, le prime donne che nella storia della Repubblica Italiana si sono distinte per il loro impegno sociale e politico.

Di seguito i loro nomi:

Maria Agamben Federici (Dc) – L’Aquila, 19/09/1899 – 28/07/1984

Adele Bei Ciufoli (Pci) – Cantiano, PU, 04/05/1904 – Roma, 15/10/1974

Bianca Bianchi (Psli) – Vicchio, FI, 31/07/1914 – 09/07/2000

Laura Bianchini (Dc) – Castenedolo, BS, 23/08/1903 – Roma, 27/09/1983

Elisabetta Conci (Dc) – Trento, 23/03/1895 – 01/11/1965

Maria De Unterrichter Jervolino (Dc) – Ossana, TN, 20/08/1902 –27/12/1975

Filomena Delli Castelli (Dc) – Città Sant’Angelo, PE, 28/09/1916 – Pescara 22/12/2010

Nadia Gallico Spano (Pci) – Tunisi, 02/06/1916 – Roma, 19/01/2006

Angela Gotelli (Dc) – Albareto, PR, 28/02/1905 – 21/11/1996

Angela Maria Guidi Cingolani (Dc) – Roma, 31/10/1896 –11/07/1991

Nilde Iotti (Pci) – Reggio nell’Emilia, 10/04/1920 – Poli, RM, 04/12/1999

Teresa Mattei (Pci) – Genova, 01/02/1921– Usigliano, 12/03/2013

Angelina Merlin (Psi) – Pozzonovo, PD, 15/10/1887 – Padova, 16/08/1979

Angiola Minella Molinari (Pci) – Torino, 03/02/1920 – 12/03/1988

Rita Montagnana Togliatti (Pci) – Torino, 06/01/1895 – Roma, 18/07/1979

Maria Nicotra Fiorini (Dc) – Catania, 06/07/1913 – 15/07/2007

Teresa Noce Longo (Pci) – Torino, 29/07/1900 – Bologna, 22/01/1980

Ottavia Penna Buscemi (Unione Nazionale) – Caltagirone, CT, 12/04/1907 – 02/12/1986

Elettra Pollastrini (Pci) – Rieti, 15/07/1916 – 02/02/1990

Maria Maddalena Rossi (Pci) – Codevilla, PV, 29/10/1906 –17/09/1995

Vittoria Titomanlio (Dc) – Barletta, 22/04/1899 – Napoli, 28/12/1988



Il gruppo continuerà convintamente la propria battaglia ecofemminista.