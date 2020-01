Caserta – Pubblicato l’elenco dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati

CASERTA – Sul BURC n. 81 del 30/12/2019 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 86 del 27/12/2019 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata con il quale sono stati approvati: A) La graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la quota ammessa a finanziamento (Allegato A); B) la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con l’indicazione del punteggio attribuito (Allegato B); C) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dall’avviso, con l’indicazione del punteggio attribuito (Allegato C).

La pubblicazione del decreto n. 86 del 27/12/2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) vale quale mezzo ufficiale di notifica a tutti gli interessati. Ecco di seguito l’elenco dei Comuni interessari

GRADUATORIA DEGLI ENTI AMMISSIBILI

n. Ente Punteggio Importo finanziabile

1 MONDRAGONE (CE) 78 € 60.000,00

2 CASAL DI PRINCIPE (CE) 70 € 76.500,00

3 CASTELVOLTURNO (CE) 68 € 100.000,00

4 TRECASE (NA) 65 € 59.777,15

5 NAPOLI 62 € 69.200,42

6 BACOLI (NA) 62 € 79.938,45

7 MERCATO SAN SEVERINO (SA) 61 € 59.894,54

8 SAN MARCELLINO (CE) 61 € 100.000,00

9 SOMMA VESUVIANA (NA) 61 € 60.000,00

10 CASAPESENNA (CE) 61 € 100.000,00

11 S. CIPRIANO D’AVERSA (CE) 61 € 100.000,00

12 BOSCOREALE (NA) 61 € 59.890,65

13 CASALNUOVO DI NAPOLI 61 € 74.798,79

TOTALE € 1.000.000,00

ELENCO DEGLI ENTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

n. Ente Punteggio

1 COMUNE DI VILLARICCA (NA) 60

ELENCO DEGLI ENTI NON AMMESSI PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO

n. Ente Punteggio

1 CAPODRISE (CE) 58,5

2 CARINARO (CE) 57,5

3 PIGNATARO MAGGIORE (CE) 47

4 LAUREANA CILENTO (SA) 40

5 POGGIOMARINO (NA) 37

6 CASTELVENERE (BN) 37

7 MARANO DI NAPOLI (NA) 36

8 CASAPULLA (CE) 32

9 CARINOLA (CE) 31

10 NOCERA INFERIORE (SA) 30