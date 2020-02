Caserta.Ragazzino di 15 anni aggredito e picchiato ,senza motivo , in pieno centro

Caserta. Sarebbe accaduto ieri sera, lunedi’ 10 febbraio, in pieno centro. Un ragazzo di 15 anni ,mentre passeggiava in compagnia di alcuni suoi amici ,senza motivo sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppo di ragazzi coetanei. Non è la prima volta che nell’ ultimo periodo si sente parlare di questo tipo di aggressione.

Gli inquirenti sono a lavoro per capire se provengono tutte dalla stessa banda oppure si tratta di casualità.

La mamma del malcapitato ragazzo ha denunciato l’ accaduto tramite social. Si cercano i colpevoli