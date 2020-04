CASERTA – Regolarizzazione occupazione senza titolo di alloggi

CASERTA – Scade il prossimo 29 aprile 2020 l’Avviso per la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di alloggi di proprietà o gestiti dal Comune di Caserta. Sull’home page del sito comunale e sul Portale della Trasparenza alla sezione Bandi è possibile accedere all’Avviso, al Regolamento regionale e scaricare la domanda di regolarizzazione.

I cittadini interessati, nel rispetto del citato Regolamento, possono inviare al Comune di Caserta la relativa istanza di regolarizzazione, a mezzo Pec [email protected] o Raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare ed in virtù dell’art. 33 – Occupazioni Improprie – di detto regolamento, è prevista per tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e nel rispetto del successivo comma 2, la possibilità di regolarizzare la propria posizione con istanza di regolarizzazione indirizzata al Comune.

Il nucleo familiare, al fine di ottenere l’assegnazione dell’alloggio, deve: dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1; occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato; Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione, così come determinati all’articolo 22.

“Ci sono ancora due settimane di tempo per chiedere la sanatoria della occupazioni senza titolo di alloggi comunali o gestiti dal Comune – ha spiegato l’assessore al patrimonio Alessandro Pontillo. Probabilmente nei prossimi giorni ci sarà una proroga della Regione, ma per il momento la scadenza resta fissata al 29 aprile. Invitiamo i cittadini che occupano alloggi senza titolo ad usufruire di questa preziosa opportunità per evitare di incorrere in tutte le conseguenze previste dalla Legge”.