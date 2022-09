Caserta, ritorno della notte rosa

Pubblicità elettorale

Ritorna la notte rosa nella città di Caserta. Nella giornata del primo ottobre pertanto la città di Caserta torna a vestirsi di rosa. Qualche cenno su questa manifestazione che si va a riportare.

Perché si svolge nell’ultima settimana di settembre che coincide con la settimana dell’ equinozio di autunno, un modo per salutare l’estate che se ne va. In Italia questo giorno cade solitamente tra il 22 e il 23 settembre. Ovviamente non esiste solo l’equinozio di autunno, poiché ve n’è anche uno di primavera, in cui si verifica lo stesso fenomeno, e che normalmente cade tra il 20 e il 21 marzo.

Il programma

Gli spettacoli musicali si svolgeranno nelle seguenti location: Largo San Sebastiano, Piazza Margherita, Monumento ai Caduti, Piazza Gramsci, Piazza Vanvitelli, Piazza Aldo Moro. Spazio alle cover band di Ligabue, Pino Daniele, Michael Bublè, Vasco Rossi. Inoltre ci sarà uno spettacolo lirico con tre tenori e poi con la cantante Carmen Ferreri, seconda classificata ad “Amici 2018” di Maria De Filippi.

Ancora per le strade cittadine ci saranno artisti itineranti, jazzisti, la posteggia napoletana e musica anni ’70, ’80 e ’90. Piazza Margherita si trasformerà, infine, in un mega villaggio danzante con balli caraibici e ballerine cubane e brasiliane. Tutti i palchi avranno led rosa e gli spettacoli saranno seguiti dall’emittente televisiva Televomero.

A servizio è stato messo a disposizione il parcheggio Carlo di Borbone sotto l’omonima piazza davanti la Reggia di Caserta. L’evento è patrocinato moralmente dal Comune di Caserta e dalla Regione Campania.

La manifestazione è volta a valorizzare anche le attività commerciali della zona e aiutarle in un momento così difficile. Infatti, per evitare la partecipazione di venditori esterni ed ambulanti, verrà emanata un’apposita ordinanza per vietare la vendita di cibo e bevande per strada.