CASERTA, SANZIONATI 20 CICLISTI PER AVER VIOLATO LE REGOLE

Nella giornata di ieri 29 novembre, un gruppo di 20 ciclisti sono stati multati, per aver violato il decreto che limita gli spostamenti non essenziali. Il gruppo è partito da Caserta ed ha raggiunto in bicicletta il comune di Bacoli. I ciclisti sono stati sanzionati previsto da Dpcm . A renderlo noto è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, il quale scrive:

“Oggi abbiamo provveduto a multare gruppi di persone che, anche senza mascherina, si ammassavano presso i bar del territorio, con la scusa del caffè da asporto. È un comportamento intollerabile. Mentre ieri si è provveduto a sanzionare una schiera di almeno venti ciclisti che erano giunti a Bacoli dalla provincia di Caserta. Senza parole. Dobbiamo sacrificare le abitudini superflue e stringere i denti. Dobbiamo resistere“.