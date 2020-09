Caserta.Scuole chiuse domani

ORDINANZA SINDACALE

n. 55 del 27/09/2020

OGGETTO: Chiusura delle scuole pubbliche di pertinenza

comunale per il giorno 28 settembre 2020

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di Domenica 27 Settembre 2020, come da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania e comunicata alla cittadinanza con diverse modalità, si sono verificati fenomeni metereologici avversi con forti piogge e raffiche di vento di notevole intensità che hanno provocato in diverse zone della città allagamenti dovuti alla forte

intensità delle piogge in uno stretto lasso di tempo (bombe d’acqua), smottamenti, caduta di rami ed alberi colpiti da fulmini;

Che non si possono escludere possibili danni a strutture scolastiche;

Considerato che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali si ritiene necessario effettuare controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici di competenza comunale per verificare eventuali danni o infiltrazioni di acqua;

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e sicurezza delle comunità scolastiche, per l’effettuazione da parte dei soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli istituti cittadini di pertinenza comunale per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività scolastica;

Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

– la chiusura, per la giornata del 28 settembre 2020, delle scuole cittadine di competenza comunale, compresi gli asili nido, escluse le scuole private e quelle di competenza provinciale, per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza

delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività scolastica;

– ai Dirigenti scolastici delle strutture di pertinenza comunale di assicurare l’apertura dei plessi scolastici per consentire l’accesso negli stessi a tutti i soggetti deputati e necessari per le suddette verifiche e di segnalare eventuali danni alle strutture scolastiche.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando di Polizia Municipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza del Comune di Caserta.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Avv. Carlo Marino