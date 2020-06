“Caserta Solidale” manifesta in Piazza .Gianluca Iannucci PSI : ” Pronti a presentare una mozione di indirizzo al consiglio

Caserta. In queste ore è’ in corso in Piazza Ruggero la manifestazione organizzata dai ragazzi della rete associativa ” Caserta Solidale“. Sono circa 300 le persone che in questo momento stanno chiedendo all’amministrazione comunale più’ spazi verdi aperti ,una casa del sociale e soprattutto il minimo indispensabile per mettere loro nelle condizioni di poter espletare serenamente le loro azioni sociali.

Molti gli slogan preparati dai componenti delle 10 associazioni, che sono parte integrante di ” Caserta Solidale”.Tutti gli striscioni sono indirizzati alle forze politiche e i partiti della città. : “Io non ti voto senza Casa del Sociale”, “Io non ti voto senza Ex Canapificio 100% sociale”, “Io voto gli spazi verdi aperti”, “Io non ti voto senza accoglienza Sprar” .

Alla manifestazione fra gli altri abbiamo incrociato il consigliere comunale e capogruppo del PSI Gianluca Iannucci il quale ha dichiarato : “Una manifestazione seria e composta così come legittimo il messaggio lanciato da questa piazza. Il mondo dell’associazionismo va coadiuvato e sostenuto per il grande apporto che da’ a tutta la comunità. Non possiamo più permetterci di procrastinare e lasciare inevasa la questione di una sede e di più’ spazio per tutti questi ragazzi e ragazze che hanno deciso di dedicare la loro esistenza a supporto delle fasce più deboli.

Caserta è una città di frontiera in ordine alla questione dell’immigrazione e ha dimostrato, anche grazie al lavoro di integrazione svolto da queste associazioni, una città di accoglienza. è il momento di mettere da parte dissapori ed incomprensioni e finalmente riuscire a trovare una sede adeguata, anche provvisoria, che metta nelle condizioni di poter espletare i tanti servizi a supporto dei cittadini e della comunità tutta che questa rete associativa sostiene.

Il PSI è stata sempre una forza Politica di sinistra e come tale al fianco delle categorie più deboli oltre che a sostegno del mondo dell’associazionismo. Non potrebbe essere altrimenti per una formazione radicata nella storia della sinistra italiana. Valuteremo la questione e se sarà necessario presenteremo una mozione di indirizzo in consiglio comunale.

Sono trascorsi – conclude Iannucci- 13 mesi dalla chiusura dell’ ex Canapificio e di certo non possiamo piu’ attendere . Vogliamo ancora credere che in tempi brevi si possa trovare una soluzione definitiva , diversamente , ci comporteremo di conseguenza.