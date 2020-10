Caserta. Speronano un’auto della polizia durante un inseguimento: arrestati

Il tutto ha avuto inizio quando tre individui, a bordo di una Lancia Y, hanno tentato di rubare una vettura parcheggiata in via Kennedy.

In zona è immediatamente giunta una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Caserta e, alla

vista dell’auto della polizia, i banditi sono saliti a bordo della vettura ed hanno tentato la fuga.