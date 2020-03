Caserta. spunta un venditore ambulante di carciofi in via Acquaviva, fermato dalla Polizia Municipale

Caserta, Erano circa le 11 di stamattina ,venerdì’ 20 marzo 2020,in via Acquaviva è spuntato un venditore ambulante di carciofi. Per onor di cronaca è doveroso ricordare che nei giorni scorsi , alcuni residenti, ci avevano segnalato più’ volte che nelle prime ore di ogni giorno via Acquaviva risulta essere una strada molto frequentata sia da auto che pedoni e che spesso quest’ ultimi non rispettano le regole anti contagio dettate dal Governo , Regione Campania e Amministrazione Comunale.

Naturalmente a tutto c’è un limite tant’è che il venditore ambulante in questione è stato subito segnalato dai cittadini al comando della Polizia Municipale. Una pattuglia è rapidamente intervenuta sul posto e dopo aver fatto i dovuti accertamenti e preso i previsti provvedimenti ha ripristinato una situazione di normalità e soprattutto più’ adeguata al momento difficile che l’ intero Paese sta attraversando.