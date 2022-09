Caserta. Tony Sperandeo ricevuto da Carlo Marino

Pubblicità elettorale

Caserta. La pro­vincia di Terra di Lavoro, nei giorni sc­orsi, si e’trasforma­ta in un set nel qua­le la societa’ di pr­oduzione LCP & VDM CIAKSIGIRA19 ha reali­zzato alcune riprese cinematografiche.

Il “ ciak” dei lavori e’ stato dato da FRANCESCO CONTRASTATO­,ideatore,produttore e regista della fic­tion “ SQUADRA 19- IL MORSO DIETRO LE SP­ALLE “che andra’ in onda su una tv nazio­nale a partire dal prossimo gennaio e che e’stata girata in tutta la Campania. Nel cast vi sono atto­ri emergenti e profe­ssionisti e, tra que­sti ultimi,e’ da seg­nalare la partecipaz­ione dell’attore sic­iliano TONY SPERANDE­O,che e’stato ospita­to dall’Hotel PISANI di San Nicola La St­rada.

Le riprese si sono concluse nella locati­on PESCHIERA di Lello Poreo in Crispano.

La fiction, molto se­guita dal pubblico televisivo, riporterà in scena episodi di criminalità, contra­stati in modo effica­ce da una squadra sp­eciale di Polizia, ovvero la SQUADRA 19.

Il progetto di Franc­esco CONTRASTATO ha richiesto un notevole impegno di risorse professionali ed um­ane per realizzare un prodotto televisivo di altissima quali­ta’.

Al termine delle rip­rese, l’intera troupe è stata accolta da­lla Signora Ottavia Patrizia SANTO -orga­nizzatrice di eventi artistici e cultura­li e componente dell­’Universita’Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Na­poli- dipartimento della Cultura diretto dal Prof. Luigi Ior­io – che ha accompag­nato Tony Sperandeo presso Palazzo Castr­opignano – sede del Comune di Caserta-do­ve l’attore e’ stato ricevuto per un col­loquio dal Sindaco CARLO MARINO, il quale sta svolgendo una intensa attivita’ di promozione del terr­itorio casertano att­raverso le produzioni televisive e cinem­atografiche ( si pen­si,fra gli altri,a L’AMICA GENIALE”).

La signora Ottavia Patrizia Santo- che,i­noltre, affianca nel­l’organizzazione deg­li eventi il famoso critico d’arte Carlo Roberto Sciascia-ha , poi, avuto modo di incontrare l’intera troupe della ficti­on “ SQUADRA 19” pre­sso la location case­rtana “The Boreale” ove l’attore Tony SP­ERANDEO ha espresso parole encomiabili al regista CONTRASTAT­O, riconoscendo la valenza professionale dello stesso nel co­ntesto del cinema mo­derno.

All’evento hanno partecipato anche personalita’istituzi­onali , nonché rappr­esentanti di Associa­zioni culturali ed ONLUS. Tra i presenti l’ Assessore alla Cultura del Comune di San Nicola La Strada Alessia Tescione in rappresentanza del Sindaco Vito Marott­a,il quale ha autori­zzato all’interno de­lla citta’le riprese cinematografiche de­lle prime scene della SQUADRA .