Caserta. Un branco di 9 cani randagi crea terrore tra i residenti che riescono a rinchiuderli nella villa comunale

Caserta. Non è stata una bella esperienza quella che nella mattinata di oggi, martedi’ 4 agosto, hanno vissuto alcuni residenti del Parco degli Aranci. Questi i fatti:

Erano le prime ore dell’ alba e ,come solitamente accade, molti abitanti della zona stavano portando il proprio cane a fare la passeggiata mattutina, altri invece erano usciti dalla propria abitazione per affrontare la nuova giornata di lavoro o semplicemente per una passeggiata.

All’ improvviso l’ inaspettata sorpresa. Un branco di cani randagi, , circa una decina, tutti di taglia medio-grande sono approdati nella zona con aria tutt’altro che pacifica. In quel momento è cominciato un vero fuggi fuggi , presto la paura ha preso il sopravvento , i cani randagi hanno cominciato ad aggredire e rincorrere gli altri animali che in quel momento si trovavano da quelle parti.

Per fortuna dei presenti i randagi, dopo aver creato il panico , sono entrati nella villa comunale adiacente proprio al Parco degli Aranci . Da qui il coraggio di un residente che ha chiuso il cancello della villa e di fatto ha messo in ” gabbia ” i cani . A questo punto un abitante della zona ha deciso di allertare la Polizia Municipale la quale, secondo la versione a noi raccontata, in un primo momento, forse non rendendosi conto della pericolosità della situazione, avrebbe invitato la persona ad aprire il cancello della villa e di fatto liberare il branco dei cani.

Presto pero’, sempre telefonicamente, i due sono arrivati ad un chiarimento sulle due posizioni diverse ma entrambe legittime.

Sul posto è arrivata prima una pattuglia della Polizia Municipale e intorno alle ore 13 alcuni addetti dell’ Asl con un furgoncino . A quel punto il branco dei cani ha cominciato a cercare una via di fuga , ben 5 di loro infatti sono riusciti a scappare in un terreno di proprietà privata adiacente la villa mentre quattro sono stati caricati sul furgoncino.