Attimi di paura in città, un uomo di 73 anni di San Nicola la strada residente in via Carducci , è caduto da un albero di oltre 2 metri, mentre stava raccogliendo la frutta. L’uomo è stato portato all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Fortunatamente le conseguenze della caduta non si sono rilevati gravi. Il 73 enne se la caverà con qualche lesione ma niente di preoccupante.