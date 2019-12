Caserta. “Una storia per la vita” e “Canteremo” all’eremo di SanVitaliano

CASERTA – In vista della fine dell’anno 2019 ci si appresta avivere l’ultimo appuntamento dei “Luoghi della Memoria” e“Canteremo” presso l’Eremo di San Vitaliano a Casola di Caserta.Infatti, la prossima domenica 29 dicembre 2019 si rinnoval’appuntamento con la Memoria dei caduti per la Pace inoccasione della Santa Messa dedicata agli eroi caduti in Missionedi Pace all’estero i caporal maggiori Francesco Currò (33 anni,messinese, residente nella frazione ravennate di Bastia ),Francesco Paolo Messineo (29 anni, di Termini Imerese) e LucaValente (28 anni, di Gagliano del Capo – Lecce). A seguire cometra consuetudine l’appuntamento con il ciclo di eventi dianimazione musicale liturgica “Canteremo”.

I tre militari hanno perso la vita in Afghanistan il 20 febbraio2012, durante la Missione ISAF, in un incidente stradale avvenutonell’area di Shindad, nella parte occidentale del paese. Va riferitoche i militari appartenevano al 66esimo Reggimento fanteriaTrieste che ha sede a Forlì. Il 20 febbraio 2012 il «Lince» delcontingente italiano era impegnato a recuperare una unità bloccatadalle condizioni meteo particolarmente avverse, quandonell’attraversare un corso d’acqua si è ribaltato intrappolando alsuo interno i tre dei militari dell’equipaggio poi deceduti.

I militari non erano nuovi a Missioni all’Estero, anche inAfghanistan. Il più esperto in questo senso era Currò, che avrebbecompiuto 33 anni dopo una settimana: arruolato nel ’97, era statoin Bosnia nel ’98 e nel 2003, in Albania (99), Kosovo (2000), Iraq(2004), Libano (2010) e Afghanistan (2008). Messineo, arruolatonel 2005, era stato in Afghanistan nel 2008 e nuovamente nel2009-2010. Valente, anch’egli arruolato nel 2005, era stato inLibano (2007-2008) e Afghanistan (2008).

Domenica 29 dicembre 2019 presso l’eremo retto da donValentino Picazio ci sarà un momento di commemorazione deicaduti presso il Sacrario dedicato ai morti in Missione di Pace.L’appuntamento è funzionale affinché l’Eremo di San Vitaliano inCasola di Caserta diventi Luogo della Memoria nell’ambito delprogetto “Una storia x la vita” ed in abbinamento allamanifestazione si rinnoverà l’appuntamento con CantEremoovvero l’animazione liturgia delle ore 12 a cura di un coro diversodi volta in volta.

Il programma della giornata di domenica 29 dicembre 2019prevede alle ore 11 una visita all’eremo e al Sacrario e dalle ore11.30 presso il Sacrario la proiezione di video e la presentazionedi testimonianze sul caduto da parte di familiari, amici e autorità.Seguirà alle ore 12 la Santa Messa celebrata da don ValentinoPicazio. L’animazione liturgica sarà a cura della Corale San Carlodi Marcianise (Ce).

I brani eseguiti durante la salta messa saranno: Ingresso “VeniteFedeli”, Alleluia “Alleluia, I sono la luce (Luigi Mariano),Offertorio “Benedetto tu, Signore (Daniele Ricci), Santo “Santo”(Gem Rosso, Gen Verde), Pace “Shalom” (Rns), Comunione“Vieni nasci ancora” (Daniele Ricci) e Congedo “Gli Angeli delleCampagne”.

Dopo la Santa Messa, si chiude con ulteriore visita al Sacrario per chi è arrivato dopo la presentazione.

Ma che cosa è il Sacrario alla memoria dei Caduti, civili e militari, nelle missioni di Pace?

Ebbene, il Sacrario alla memoria dei Caduti, civili e militari, nelle missioni di Pace è un luogo della memoria che consente di conoscere la storia delle missioni di pace e dei militari che hanno sacrificato la propria vita in nome del giuramento prestato alla Patria.