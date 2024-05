Caserta. Uomo in moto investe una donna. La Polizia Municipale sequestra la patente

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli lunedì è intervenuta su un incidente stradale in prossimità dell’ufficio postale a seguito di investimento di un di un pedone di sesso femminile minorenne da parte di un conducente di un motociclo. Ritirata e sospesa la patente di guida per otto mesi, elevata una sanzione di Euro 4084,00, sanzionato il proprietario del motociclo per incauto affidamento elevata una sanzione di Euro 1592,00.

Sono al vaglio le immagini di sorveglianza dell’ufficio postale.

La ragazza refertata presso la struttura ospedaliera e’ stata dimessa con una prognosi di 5 giorni