Caserta.Uova di Pasqua gratis per tutti i bambini dei rioni

Caserta. Uova di Pasqua per tutti i bambini dei rioni . Questa l’iniziativa che la TMP d ( società’ che si occupa della gestione dei parcheggi in città’) e della quale e’ Presidente il sig Peppe .Morelli ,in collaborazione con il patronato Anmil di Massimo Russo.

In queste ore alcuni ausiliari del traffico fra i quali il Sig. Michele De Luca e altri volontari stanno provvedendo alla distribuzione delle uova Pasquali in segno di augurio.

un’ altra iniziativa di solidarietà’ che si va ad aggiungere a quelle messe in campo da alcuni privati e dall’ amministrazione comunale.

“Volevo fare i miei complimenti sia la Tmp Che il patronato Anmil – ha dichiarato Michele De Luca- che oggi con questo nobile gesto , in un momento di evidente difficoltà. hanno regalato un sorriso ai bambini di tutti i rioni di Caserta.”