Casertana che risposta sfiora impresa contro il Bari con tantissimi assenti!

Impresa della Casertana che riesce a pareggiare sul campo del Bari per 1-1, i falchetti nonostante le tante assenze sono riusciti non solo a trovare il modo di fare punti in quel di Bari, ma addirittura per poco a vincere la gara.

Un pari che allontana le inseguitrici per i playoff ora lontane 4 punti, ma che sopratutto danno una grande iniezione di fiducia nei falchetti, dopo una prestazione non proprio all’altezza domenica contro il Bisceglie. Nella prossima sfida al “Pinto i falchetti proveranno a tornare alla vittoria.