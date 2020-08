Casertana/ continuano i lavori sul terreno da gioco del Pinto

Continuano spediti nonostante il caldo i lavori sul terreno da gioco dello stadio Alberto Pinto di Caserta. Gli addetti ai lavori ,incaricati dalla Casertana, stanno lavorando ormai da giorni senza sosta.

In queste ore, nelle vicinanze del Pinto, sono stati notati innumerevoli camion, che hanno portato via il vecchio terreno da gioco. Ancora non si sa se questo manto erboso, sarà anche quello finale, in ogni caso il costo dell’operazione si agira sui 500 mila euro ( che sono a carico della Casertana)