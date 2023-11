Casertana entusiasmo alle stelle. Sabato la prima di un ciclo di partite complicate

Da qua alla fine della prima parte di stagione che si concluderà il 23 dicembre con la sfida contro il Sorrento in trasferta ci saranno 6 partite molto importanti. Quattro di queste saranno spareggi playoff che sapranno dire se effettivamente la squadra rossoblu’sognare la serie b.

Si comincia sabato pomeriggio con una partita , almeno sulla carta, molto complicata. Al Pinto arriverà il Crotone. Anche per la squadra calabrese è un momento ottimo, nelle ultime sei partite di campionato sono arrivate ben tre vittorie e due pareggi. L’ultima sconfitta risale al 15 ottobre quando i calabresi persero sul campo del Taranto. Tra i calciatori da tener d’ occhio del Crotone c’è sicuramente Marco Tuminiello. Per l’attaccante del C lo score dice 7 gol tra campionato e coppa Italia . Ma non sarà solo la giornata di Casertana-Crotone. Domenica infatti ci sono sfide importantissime , ci sarà infatti un doppio derby campano con le sfide tra Sorreno e Juve Stabia ed Avellino contro il Giugliano. Trasferta pugliese invece per il Benevento che dovrà vedersela contro il Monopoli